Resumo do Dia: Acompanhe as notícias sobre a covid-19 no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP/JOEL SAGET)

Vacinação - Para a secretaria de Educação a volta às aulas presenciais na rede pública só será possível com vacinação. A expectativa é de que, até agosto, os professores tenham recebido ao menos a primeira dose. A secretaria de Saúde suspendeu a vacinação de grávidas no DF após recomendações da Anvisa.

Hospitais - Um total de 11 pessoas aguardavam por um leito de UTI na rede pública nesta terça-feira (11/5), segundo dados da Secretaria de Saúde.

Flexibilização -A flexibilização para a realização de eventos com 25% do público que está sendo considerada pelo GDF do público preocupa especialistas. De acordo com estudiosos, a retomada dessas atividades representa risco de aumento de infecções e mortes pela covid-19, no DF. Eles consideram a medida precipitada e avaliam que, se não houver fiscalização intensa, a restrição de público não será respeitada.