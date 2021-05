Preso último envolvido em morte de homem que reclamou da qualidade de droga

DD Darcianne Diogo

Câmeras de segurança captaram o momento em que a vítima sofre agressões - (crédito: Divulgação/PCDF)

No final da tarde desta terça-feira (11/5), investigadores da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) prenderam o último envolvido em um assassinato ocorrido em 6 de março, em Ceilândia, no âmbito da operação Thémis. A vítima, identificada como Gilmar Eduardo da Silva, 32 anos, foi morta a facadas após reclamar da "qualidade" da droga.

Em 23 de abril, a polícia deflagrou a primeira fase da operação e prendeu quatro homens investigados pelo homicídio. O grupo seria responsável pelo tráfico de drogas da QNQ de Ceilândia. No dia do crime, a vítima teria comprado entorpecentes dos criminosos, mas reclamou da qualidade da droga. Imagens do circuito interno de segurança registraram o momento em que os homens discutem com Gilmar e chegam a agredi-lo, minutos antes de matá-lo

Durante a tarde desta terça-feira, o último foragido foi capturado em casa. Com ele, os policiais encontraram uma porção de cocaína, motivo pelo o qual ele também foi autuado por tráfico de drogas. “Ele é um dos responsáveis pela boca de fumo da QNQ 6 e, no dia do crime, ele ajudou a bater na vítima”, detalhou o delegado-adjunto da 19ª DP, Thiago Peralva. O suspeito foi encaminhado para a carceragem da PCDF e aguardará audiência de custódia.

O crime

Três envolvidos no assassinato foram presos em Ceilândia, e um deles foi detido em Bonfinópolis (MG), com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais. À época, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão nas residências dos acusados, a polícia apreendeu drogas e munições de arma de fogo. Além de responderem pelo crime de homicídio, os indiciados também foram autuados por tráfico de drogas e posse irregular de munição.