Covid-19: DF vacinou mais de 9 mil pessoas com a 1ª dose nesta terça

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A. Press )

Apenas nesta terça-feira (11/5) 9.651 foram imunizados com a 1ª dose da vacina contra a covid-19 e 3.277 pessoas receberam a 2ª aplicação do imunizante no Distrito Federal. No total, desde o começo da campanha, 532.323 pessoas já receberam a 1ª aplicação.

Pouco mais da metade desse número, 284.561 pessoas, recebeu também a 2º dose da vacina. Em termos percentuais, 9,32% da população se vacinou com as duas doses do imunizante, considerando o número de moradores de 3.052.546 na capital Federal, segundo dados da Companhia de Planejamento DF (Codeplan).

Ao todo, o DF já recebeu mais de 1.001.540 doses de vacinas, divididas entre Pfizer/BioNtech, Coronavac e AstraZeneca.

Contudo, apesar do bom desempenho da vacinação, as mulheres grávidas ou que ganharam bebês recentemente continuam impedidas de se imunizar no DF. A proibição foi anunciada nesta terça-feira (11/5) e persiste até quarta (12/5), por enquanto.

A Secretaria de Saúde proibiu a imunização do público após uma recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), depois que o Ministério da Saúde informou que está investigando um “evento adverso” relacionado à AstraZeneca.