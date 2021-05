Colisão entre carro e micro-ônibus deixa idoso e criança feridos

CB Correio Braziliense

Os bombeiros que atenderam a ocorrência encaminharam o idoso e a criança ao hospital - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um idoso de 63 anos e uma criança, 3, ficaram gravemente feridos em um acidente de trânsito na noite da última terça-feira (11/5). As vítimas estavam em um carro que colidiu de frente com um micro-ônibus, por volta das 20h, na DF-015, próximo ao quiosque de água de coco, no Paranoá.



O idoso conduzia o Hyundai HB20 prata e, após a batida, ficou preso às ferragens do carro. Ele foi atendido e transportado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Base, em estado grave. Ele apresentava suspeita de traumatismo craniano e hemorragia interna, estava inconsciente e potencialmente instável.

Como passageiras, havia duas crianças do sexo feminino, uma, aparentando ter aproximadamente 3 anos, foi atendida e transportada pelo Serviço de Atendimento Médico de urgência (SAMU) ao Hospital de Base em estado grave e potencialmente instável. A segunda criança, aparentando ter 7 anos, também foi levada à unidade de saúde, consciente, orientada e estável.

O condutor do micro-ônibus M.Benz MPO branca, 34 anos, foi atendido e avaliado pelos bombeiros, mas não teve lesões aparentes, e não precisou de transporte ao hospital, mas foi orientado a, caso passasse mal posteriormente, se dirigir a uma unidade de saúde para avaliação médica mais detalhada.

Após o socorro, a Polícia Militar e a perícia foram acionadas para o local.