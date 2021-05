MPDFT quer patrimonialização dos bens do Hospital de Campanha da PM

CB Correio Braziliense

O hospital dispõe de 96 leitos de UTI para pacientes com covid-19 - (crédito: Breno Esaki/Agência Saúde)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) requisitou à Secretaria de Saúde (SES-DF) que tome providências para a patrimonialização dos bens e equipamentos utilizados no Hospital de Campanha da Polícia Militar. O documento foi enviado na segunda-feira (10/5) pela 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde (Prosus).

A alegação é o término do contrato entre a SES e a Associação Saúde em Movimento (ASM), que teve como objeto a instalação e a gestão dos leitos na unidade de saúde.

De acordo com os termos de cláusula do contrato nº 104/2020, celebrado entre a ASM e a Secretaria de Saúde, os bens contemplados deverão ser doados pela Associação Saúde em Movimento para a pasta e terão de compor o patrimônio da SES-DF.

Em 3 de março deste ano, o GDF ativou 16 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com covid-19 no Hospital de Campanha da Polícia Militar, no Setor Policial Sul. Na época, a unidade passou a oferecer 96 vagas desse tipo para pessoas com a doença.



*Com informações do MPDFT