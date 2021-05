SS Samara Schwingel

Secretário de Educação do DF, Leandro Cruz, foi o entrevista do CB Poder nesta quarta - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

A vacinação contra a covid-19 de profissionais da educação do Distrito Federal deve começar atendendo os profissionais que compõem as equipes gestores das unidades escolares. O secretário da Educação Leandro Cruz afirmou ao programa CB Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — que o plano deve incluir servidores da rede pública e particular.

"Uma vida não vale mais que a outra, então achamos que temos que vacinar os servidores. Nosso objetivo é começar pelas equipes gestoras, que estão dentro das escolas, e depois ir para pré-escola, creche e ir subindo nas faixas etárias", disse o secretário ao jornalista Carlos Alexandre.



Apesar da intenção, Leandro não falou em datas para a vacinação nem para a volta às aulas de forma presencial. "O que falta hoje é a vacina dos nossos profissionais. Não temos condições de falar em datas. Gostaria muito de falar que é amanhã", explicou. Ainda de acordo com o gestor da Educação, o Ministério da Saúde deve incluir os professores no Plano Nacional de Imunização (PNI) e, assim, começar a enviar doses destinadas a este grupo para o DF e os estados. Leandro estima que a categoria reúna cerca de 80 mil pessoas na capital federal.



Reparos na educação

O secretário também revelou ao CB Poder que está desenvolvendo um plano múltiplo para minimizar os danos causados à educação durante a pandemia de covid-19. Ele afirmou que pretende desenvolver um pré-vestibular para os alunos que vão prestar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

"Estamos desenvolvendo um planejamento que visa tratar todos os danos da pandemia. É múltiplo. Um pré-vestibular preparatório do Enem em que nosso objetivo como um quarto ano do ensino médio para trazer os egressos para tratar os danos causados pelo ano passado e também é uma forma de reforço para os estudantes que estão no 3º ano e vão enfrentar o Enem. Nenhum estudante nosso ficará para trás", completou.