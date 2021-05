CB Correio Braziliense

Motoristas de cerca de 15 veículos fizeram manifestação em frente à CLDF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB)

O pagamento do novo auxílio emergencial mobilizou um grupo de motoristas de transportes turísticos na tarde desta quarta-feira (12/5). Em frente à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), motoristas de cerca de 15 veículos de transporte se reuniram para reivindicar a inclusão do grupo na categoria do benefício.

De acordo com o motorista Raimundo Rodrigues da Costa Neto, 55 anos, o grupo chegou a solicitar a inclusão em conjunto com os motoristas de vans escolares, anteriormente. Porém, enquanto os condutores de vans conseguiram receber o benefício, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), requereu o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para que os condutores de veículos turísticos recebessem o auxílio.

“Teve um auxílio em 2020 que foi liberado pelo governo local e ele abriu mão do IPVA para quem precisasse receber. Este ano, houve uma outra manifestação junto com os motoristas de vans escolares, que conseguiram receber, mas nós não. Ele alegou que tínhamos que pagar o IPVA dos carros para poder pagar esse auxílio”, ressaltou Raimundo.

Motorista há mais de 20 anos, ele explica que a reivindicação é para que o chefe do executivo abra mão dessa condição. “Nós viemos até aqui hoje para questionar. Tem um pessoal na CLDF que está nos apoiando. Vamos ficar por aqui até ter uma resposta”, garantiu.

Em análise

Em 27 de abril, pelas redes sociais, o governador anunciou o auxílio e disse estar planejando algo similar para trabalhadores do turismo."O auxílio emergencial para taxistas e motoristas de transporte escolar chega em boa hora e será pago em três parcelas de R$ 600. Agora estudamos a possibilidade de oferecer auxílio similar aos profissionais do turismo, muito afetados pela crise", disse na rede social.

A secretaria de Economia e a assessoria do governador foram procuradas. Até a publicação desta matéria, não houve resposta.