Covid-19: Saúde retoma vacinação de grávidas e puérperas com comorbidades

CB Correio Braziliense

(crédito: Daniel Ferreira/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal vai retomar, a partir desta quinta-feira (13), a vacinação contra covid-19 para grávidas e puérperas que possuem comorbidades. Para este grupo, serão destinadas vacinas da CoronaVac e da Pfizer/BioNTech e não será mais necessário o agendamento. A partir das 8h, as mulheres podem procurar por um dos 24 pontos de vacinação que estarão destinados a atendê-las (Confira os locais abaixo).

Porém, atenção: é preciso comparecer com um documento médico original que comprove que a mulher faz parte do grupo e indicando qual a comorbidade, além dos documentos de identificação e carteira de vacinação.

A alteração ocorre após a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender o uso da vacina AstraZeneca para a vacinação deste público. O Distrito Federal manteve suspensa a vacinação deste grupo nos dias 11 e 12 de maio para que houvesse tempo hábil de remanejamento das doses da Pfizer-BioNTech a CoronaVac. Aquelas que estavam agendadas para estes dias poderão buscar às unidades específicas também a partir de quinta.



“Após a recomendação da Anvisa, o Ministério orientou que os estados suspendessem a vacinação das gestantes e puérperas com comorbidades apenas para a vacina da AstraZeneca, podendo dar continuidade ao processo de imunização com as vacinas dos outros fabricantes. Por este motivo, a Secretaria de Saúde avaliou qual seria a melhor forma de atender a este público evitando qualquer prejuízo”, explica o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero. Ele destaca, ainda, que no Distrito Federal não houve registro de qualquer evento adverso grave pós vacinação de gestantes e puérperas que já foram vacinadas.

De acordo com o Ministério da Saúde, as gestantes e puérperas que não possuem comorbidades não estão contempladas com a vacinação contra a covid-19. A imunização seguirá apenas para aquelas que apresentam comorbidade e possam comprová-la com documento médico.

Pontos de vacinação

Asa Sul

UBS 1 - SGAS 612, lotes 38/39, atendimento normal

Asa Norte

UBS 2 - EQN 114/115 Norte, atendimento normal

Ceilândia

UBS 1 - EQ 6/8, Setor Norte, atendimento normal

UBS 3 - QNM 15, bloco C3, atendimento normal

UBS 17 - QNP 16/20, Setor Psul, atendimento normal

Cruzeiro

UBS 2- Setor Escolar Lote 4, Cruzeiro Velho, atendimento normal

Gama

UBS 3 - Entrequadra 3/5 AE, Setor Leste, atendimento normal

Sesi - Setor Central do Gama, atendimento normal e por drive-thru

Guará

UBS 1 - QE 6, lote C, AE, atendimento normal

Núcleo Bandeirante

UBS 1 - 3ª Avenida, AE 3, atendimento normal

Parque da Cidade

Estacionamento 13 - drive-thru

Riacho Fundo 2

UBS 1 - Qc 6, conj 16, AE 1, atendimento normal

Samambaia

UBS 2 - Qs 611, AE 2, atendimento normal

Santa Maria

Igreja Assembleia de Deus - QR 207/307, Conj T, atendimento normal

São Sebastião

Ginásio Poliesportivo São Bartolomeu - Qd 2, Conj 3, atendimento normal

Sobradinho

UBS 1 - Qd. 14, AE 22/23, drive-thru e atendimento normal

UBS 2 - DF-420, ao lado da UPA de sobradinho 2,drive-thru e atendimento normal

Taguatinga

UBS 5 - Setor D Sul, AE 23, atendimento normal

Paranoá

Quadra coberta ao lado da administração regional - Praça Central, atendimento normal

Planaltina

UBS 5- Qd. 12 D, conj, A, AE- Arapoanga,drive-thru e atendimento normal