JM Jéssica Moura

(crédito: Andrew Lichtenstein/ AFP )

A Secretaria de Saúde quer adquirir mais um freezer de ultra-baixa temperatura para armazenar as vacinas contra a covid-19 produzidas pela farmacêutica Pfizer/BioNTech. Segundo a pasta, o processo de compra está em tramitação. Além das doses da Pfizer, o equipamento também vai servir para armazenar imunizantes contra a poliomielite.

A secretaria informou ainda que não há um prazo para o fim do processo de compra. Até agora, o Distrito Federal já recebeu do Ministério da Saúde uma remessa de 19.980 vacinas da Pfizer. Por conta da tecnologia de RNA mensageiro (mRNA), essas doses precisam ser refrigeradas a temperaturas muito baixas.

Segundo a fabricante norte-americana, as vacinas suportam temperaturas de -90ºC a -60ºC por até seis meses, e de -25ºC a -15ºC por duas semanas. Elas ainda resistem a temperaturas de 2ºC a 8ºC por cinco dias. A aplicação desse imunizante na população com comorbidades e idosos começou nesta semana. A Pfizer funciona no esquema de duas doses com um intervalo de 21 dias entre elas.

A Rede de Frio Central do DF já possui um ultracongelador com 570 litros, com capacidade para até 40 mil doses. A Universidade de Brasília (UnB) também colocou à disposição da secretaria outros cinco refrigeradores semelhantes.