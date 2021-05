Itapoã ganha posto de vacinação do programa Sua Vida Vale Muito

CB Correio Braziliense

O cadastramento para vacinação contra a covid-19 para pessoas com comorbidades, que tem entre 18 e 59 anos, já está disponível. Para auxiliar nesta etapa, a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), por meio do Programa Sua Vida Vale Muito, oferece como ponto de apoio, a partir desta quinta-feira (13/5), a Praça dos Direitos, na quadra 203, no Del Lago, no Itapoã, das 8h às 17h.

A ampliação da idade complementa a etapa de pessoas a partir de 50 anos, com comorbidades, no DF. Os idosos que ainda não tomaram a vacina também poderão se imunizar no local. Além do Itapoã, a Sejus tem mais dois pontos de apoio voltados para a imunização (das duas doses) de idosos: Recanto das Emas, na quadra 113, no CEU das Artes, e em Ceilândia, na QNN 13, na Praça dos Direitos. Os pontos funcionam das 9h às 17h.

Para a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, poder ofertar o Programa Sua Vida Vale Muito, exclusivo para vacinação, neste momento de pandemia, é grandioso. “Trabalhamos diuturnamente para conseguir efetivar políticas públicas e levar para a população do DF mais cidadania, garantia de direitos, acessos a serviços essenciais e mais dignidade. Com as vacinas, ajudamos a salvar vidas, a levar esperança para a vida das pessoas mais vulneráveis e, principalmente, a combater o coronavírus. Acredito que em breve, estaremos com o DF todo imunizado”.

Novos atendimentos

A partir desta sexta-feira (14/5), até o dia (28/5), no Itapoã, serão realizados testes de HIV, sífilis e hepatites B e C. As senhas serão distribuídas no local.

Funcionamento

Servidores das secretarias de Justiça e Cidadania e de Saúde, assim como voluntários cadastrados no site do Voluntariado em Ação da Sejus, realizam o atendimento ao público-alvo. As ações contam com a parceria da Caeb, Polícia Militar e Bombeiros.

Programa

O Programa Sua Vida Vale Muito, da Sejus, foi instituído pelo governador Ibaneis Rocha como Programa de Governo. As ações itinerantes já percorreram inúmeras regiões administrativas do DF, com mais de 10 mil atendimentos nas áreas de saúde, bem-estar e cidadania.

Serviço

Para agendamento e cadastro da vacinação, acesse o site da Secretaria de Saúde.

*Com informações da Secretaria de Justiça