Modelo desaparecida é encontrada em fazenda de Alto Paraíso (GO)

EH Edis Henrique Peres

Nathalia Miranda Saraiva Carvalho fugiu do hospital no domingo (9/5) - (crédito: Reprodução)

A modelo Nathalia Miranda Saraiva Carvalho, 25 anos, foi encontrada, por volta das 16h desta quinta-feira (13/5), em uma fazenda de Alto Paraíso de Goiás (GO), depois da dona do local mandar mensagens para os familiares e acionar a Polícia Militar de Goiás (PMGO).

O pai de Nathalia, Auro Carvalho, 57 anos, comerciante e morador da Asa Norte, conta que a sensação é de alívio. “Estou indo agora mesmo encontrar eles em Alto Paraíso para trazê-la para casa. Essa senhora, dona da fazenda, viu as postagens do desaparecimento da Nathalia e quando a encontrou, a reconheceu”, conta Auro.

A suspeita de Auro é que Nathalia chegou até Alto Paraíso pedindo caronas e caminhando alguns trechos. O pai da modelo, emocionado, aproveitou para agradecer as pessoas que compartilharam a informação e se empenharam em ajudar a família. “Foi graças à divulgação e à ajuda de todos que conseguimos achá-la”, pontua.

Como aconteceu

Nathalia estava trabalhando como modelo na Itália, mas teve uma crise. A família, com a ajuda da embaixada, conseguiu trazê-la de volta para o Brasil. No ano passado, ela chegou a ser internada no hospital, recebeu alta, mas continuou com o uso de alguns medicamentos.

Ao suspender os remédios, o quadro de Nathalia se agravou e ela foi internada em 6 de maio no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). Contudo, no último domingo (9/5), a modelo aproveitou a crise de um dos pacientes internados, que precisou da atenção de diversos profissionais da unidade, para escalar as grades do hospital e fugir.

O próprio hospital registrou o boletim de ocorrência na 12° Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), que investigava o caso.