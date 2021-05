SS Samara Schwingel

As doses serão usadas para dar seguimento à vacinação de pessoas com comorbidades e idosos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Nos próximos dias, o Distrito Federal deve receber mais 49,9 mil doses de vacinas contra a covid-19 para reforçar a atual campanha de imunização. De acordo com o último informe técnico divulgado pelo Ministério da Saúde, 23, 3 mil doses da AstraZeneca e 26,4 mil da CoronaVac serão enviadas à capital federal nos próximos dias, já considerando a perda técnica de 10%.

Ainda segundo o documento, as doses da vacina chinesa produzida pelo Instituto Butantan (SP) serão destinadas para a vacinação de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiência permanente. Já as unidades da AstraZeneca/Oxford virão carimbadas para a a segunda dose nos idosos.

A CoronaVac foi destinada às grávidas e puérperas após a suspensão do uso da AstraZeneca no DF e em outros estados por indicação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Questionada, a Secretaria de Saúde local não respondeu se há uma data certa para a chegada das novas doses ao DF. O espaço segue aberto. Segundo o Ministério da Saúde, a distribuição terá início nesta quinta-feira (13/5).