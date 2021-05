Policiais recuperam cachorro roubado por babá no Park Way

CB Correio Braziliense

(crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) encontrou, nesta quinta-feira (13/5), o cachorro da raça American Bully que foi roubado por uma babá que trabalhava no Park Way. A mulher de 21 anos, segundo o relato dos donos do animal, teria levado o mascote embora no sábado (8/5) e voltado para trabalhar nesta segunda-feira (10/5) normalmente.

No trabalho, os proprietários do animal questionaram a mulher sobre o paradeiro do cão, mas ela informou que nada tinha acontecido. A babá cuidava dos filhos de 4 e 5 anos dos moradores da Quadra 5 do Park Way.

O animal foi encontrado próximo a Valparaíso de Goiás, na casa da funcionária. No entanto, a babá não estava em casa. O caso é investigado pela 21ª Delegacia de Polícia.