DF legal já realizou um milhão de vistorias contra a covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Acácio Pinheiro / Agência Brasília)

Desde o começo da pandemia, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) ,ultrapassou a marca de um milhão de vistorias a estabelecimentos comerciais no combate à crise sanitária causada pelo novo coronavírus. A equipe do DF Legal realiza operações das 8h às 2h, de segunda-feira a domingo, em parceria com as forças de segurança.

Bares, restaurantes, lojas de rua e ambulantes são alguns exemplos de lojas visitadas pelos agentes da pasta. As ações de fiscalização dos protocolos de prevenção começaram em 23 de março de 2020 e são reforçadas de acordo com a necessidade de cada região administrativa.

Conforme comunicado pelo DF Legal, durante as 1.046.688 ações, a equipe conferiu a aferição de temperatura na entrada das lojas, oferta de álcool em gel para os clientes e funcionários, o uso de máscaras e a proibição de circular sem essa proteção.

Para Cristiano Mangueira, secretário do DF Legal, as vistorias salvaram vidas. “Nossos servidores estão dando além do que podem, mas o esforço tem sido recompensado com família unidas. Pedimos que a população, os diversos segmentos sociais e o setor produtivo continuem observando as medidas de proteção e combate à covid-19”, destaca.

Equipes

O DF Legal mantém, atualmente, 16 equipes divididas por turno nas ruas do DF. Ao todo, a pasta já aplicou 1.335 multas e interditou 2.650 estabelecimentos que não seguiam os protocolos sanitários. Cerca de 25 mil estabelecimentos foram fechados compulsoriamente.

A operação também multou 360 pessoas por não usarem máscaras. Os fiscais abordam essas pessoas e as orientam a usarem o item de proteção, caso não usem, são multadas. Nas 82.225 abordagens, a pasta já entregou, ao todo, 238.026 máscaras.

Caso a população queira denunciar alguma irregularidade é possível ligar ao 162 ou para a Polícia Militar: 190.