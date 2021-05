Covid-19: DF registra 34 mortes e 939 novos casos nas últimas 24 horas

EH Edis Henrique Peres

(crédito: NIAID/RML)

Nas últimas 24 horas, o Distrito Federal notificou 34 mortes por covid-19 e 939 novos casos da doença. Com a atualização, a capital Federal totaliza 390.117 casos e 8.251 vidas perdidas para o novo coronavírus. Vale lembrar que 96% dos infectados, ou seja, 374.489 pessoas se recuperaram do Sars-CoV-2.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (13/5), no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF). Com o novo boletim, a média móvel da doença, considerando os últimos sete dias, está em 32,14 mortes e 869 casos.

Enquanto isso, a taxa de transmissão na capital, segundo a pasta, está em 0,85, o que significa que 100 pessoas transmitem a doença para outras 85. Apesar da queda do índice de transmissão, na rede pública de saúde do DF há 142 pacientes na lista de espera por um leito de unidade de terapia intensiva (UTI), sendo que 48 são de pacientes com suspeita ou confirmação da covid-19.

Já na rede particular, a taxa de ocupação é de 90,19%, com 241 dos 331 leitos destinados aos pacientes infectados com o covid-19 ocupados e 64 leitos bloqueados.