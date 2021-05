Em menos de 24 horas, Polícia Militar apreende oito armas no DF

DD Darcianne Diogo

Dois fuzis foram apreendidos em Brazlândia - (crédito: PMDFDivulgação)

Em menos de 24 horas, policiais militares do Distrito Federal apreenderam oito armas de fogo. Em Brazlândia, na madrugada desta sexta-feira (14/5), a equipe encontrou dois fuzis escondidos na BR-080. Houve apreensões, ainda, nas cidades do Gama, Ceilândia e Santa Maria.

Os dois fuzis imbel Cal. 22 e Rossi cal. 22 estavam dentro de um saco branco abandonado no mato, próximo ao entroncamento com a DF 206. Uma das armas estava com 10 cartuchos de munição e a outro, com nove. O dono do armamento não foi identificado e ninguém foi preso. Os armamentos foram levados à 18ª Delegacia de Polícia.

No Gama, um homem foi preso com armas dentro do carro (foto: PMDF/Divulgação)

No Gama, PMs apreenderam um revólver calibre 38 e um rifle 22 dentro de um carro que estava no estacionamento de um supermercado, na noite desta quinta-feira (13/5). Segundo a corporação, o homem apresentava atitude suspeita, o que gerou desconfiança dos policiais. O proprietário das armas foi encaminhado para a 20ª DP (Gama), onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.

Em Ceilândia, Santa Maria e Riacho Fundo foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola 380 e um revólver 32, pelas equipes do Gtop 28, Gtop 46 e BPChoque respectivamente.