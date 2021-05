Covid-19: DF imunizou 18,06% da população com a 1ª dose de vacinas

EH Edis Henrique Peres

Os dados do Vacinômetro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), atualizados nesta sexta-feira (14/5), informam que 6.846 pessoas receberam hoje a 1ª dose (D1) da vacina apenas contra a covid-19, além de outras 1.874 pessoas que receberam a aplicação do reforço. Com os novos dados, 551.153 pessoas já foram vacinadas com a D1 na capital do país. Já em relação a 2ª aplicação (D2) contra a covid-19, o número de pessoas vacinadas é 290.012.

Com a atualização dos dados dos imunizados desde o começo da campanha, o DF já vacinou o equivalente a 9,50% da população com D1 e D2. O percentual leva em conta que os dados da Companhia de Planejamento do DF (Codeplan) indicam que a capital do país tem 3.052.546 moradores.

Vale lembrar que os especialistas aconselham, no mínimo, a imunização de 70% da população para se alcançar a chamada imunidade de rebanho.

Número de doses

Ao todo, o DF já recebeu 19.980 doses da Pfizer/BioNtech, 431.300 da AstraZeneca/Oxford e 612.960 da CoronaVac. Nesta sábado (15/5), o DF terá vacinação em 17 pontos.