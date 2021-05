Covid-19: Vacinação continua neste sábado (15/5). Movimento é pequeno nos postos

JM Jéssica Moura

(crédito: Jéssica Moura/Esp CB.D.APress)

A vacinação dos grupos prioritários contra a covid-19 continua ao longo deste fim de semana. Neste sábado (15/5), as filas nos postos de vacina eram pequenas, e quem tentou se vacinar, logo recebia as doses.

No drive thru do Shopping Iguatemi, no Lago Norte, até às 11h30, cerca de 70 doses foram aplicadas. As primeiras pessoas chegaram ao local às 7h, embora o posto só abrisse às 9h.

A empresária Magali Caldas, 58 anos, tem diabetes, e portanto, faz parte do grupo de risco para a covid-19 e tomou a primeira dose do imunizante de Oxford/AstraZeneca. "É um alívio muito grande, hoje é dia de comemorar".

Além dos 17 postos de saúde que vão funcionar das 9h às 17h para pedestres e drive-thru, o ponto de vacinação noturno da Praça dos Cristais, no Setor Militar Urbano (SMU) também estará aberto das 18h às 23h. Por lá, o esquema é em drive-thru. Para o público de idosos acima de 60 anos, o atendimento é por ordem de chegada.

As mulheres grávidas e puérperas devem procurar o posto de vacinação por drive-thru no estacionamento 13 do Parque da Cidade neste sábado, único disponível para esse grupo. Para esse público, não é preciso agendamento, basta chegar. Quem tem comorbidades deve se dirigir ao posto de saúde indicado no momento em que agendou a vacinação.

A Secretaria de Saúde orienta a quem, por algum motivo, não pôde ir ao ponto de vacinação na data agendada, que volte àquela mesma unidade, num prazo máximo de 10 dias, para receber o imunizante. Sendo esse prazo maior que 10 dias, o cidadão deverá procurar o posto de vacinação no qual fez o agendamento e apresentar atestado médico, comprovante de viagem ou outro documento que justifique o impedimento.

Nessa sexta-feira (14/5), a secretaria de Saúde recebeu uma nova remessa de 12,8 mil doses da CoronaVac. Metade delas será usada para a primeira aplicação e a outra parte será reservada para o reforço. No dia anterior, outras 49,9 mil vacinas foram entregues ao DF, entre doses da CoronaVac e também do imunizante de Oxford/AstraZeneca.

No posto de saúde da quadra 14 de Sobradinho, também não chegava a se formar filas. Ao todo, 350 doses foram destinadas ao local, onde a aplicação é mista: tanto pedestres quanto drive-thru estão operando.

Pontos de vacinação

Sábado (15/5), das 9h às 17h

Águas Claras

Uniplan - Avenida Pau Brasil, lote 2 - drive-thru

Unieuro - Avenida Castanheiras, lote 3.700

Ceilândia

UBS 3 - QNM 15, bloco C3 - para pedestres

UBS 5 - QNM 16, módulo F - drive-thru

Sesc - QNN 27, Área Espescial S/N - drive-thru

Estádio Mané Garrincha - drive-thru

Gama

Sesi - Lote 1/8, St. Central - para pedestres e drive-thru

Lago Norte

Shopping Iguatemi -SHIN, CA 4 - drive-thru

Parque da Cidade

Estacionamento 12 - drive-thru

Estacionamento 13 - drive-thru

Praça do Cristais (das 18h às 23h)

drive-thru

Recanto das Emas

UBS 3 - EQN 114/115, Área Especial - para pedestres

Riacho Fundo

UBS 1 - QN 9, AE 11 - para pedestres

Sobradinho

UBS - qd. 14, AE 22/23 - para pedestres e drive-thru

Taguatinga

Sesc - drive-thru

Torre de TV

Sesc - drive-thru

Domingo (16/5), das 9h às 23h

Águas Claras

Uniplan - Avenida Pau Brasil, lote 2 - drive-thru

Ceilândia

Sesc - QNN 27, Área Espescial S/N - drive-thru

Estádio Mané Garrincha - drive-thru

Parque da Cidade

Estacionamento 12 - drive-thru

Praça do Cristais (das 18h às 23h)

Taguatinga

Sesc - drive-thru

Torre de TV

Sesc - drive-thru