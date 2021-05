Covid-19: DF passa de 553 mil vacinados com a primeira dose

DD Darcianne Diogo

O Distrito Federal imunizou mais 2.763 pessoas com a primeira dose da vacina contra a covid-19 neste sábado. No total, o número de vacinados chega a 553.916 com uma dose, ou seja, 18,15% da população da capital, segundo dados da Secretaria de Saúde (SES-DF) atualizados às 20h37.

Ainda neste sábado, 909 pessoas receberam a segunda dose, totalizando um total de 290.923 imunizados. O número de doses enviadas pelo Ministério da Saúde (MS) ao DF chega a 1.064.240. Dessas, 945.934 foram distribuídas às unidades de saúde.

Hoje, o GDF abriu mais vagas para o agendamento de pessoas com idades entre 50 e 54 anos com comorbidades. Serão 20 mil vagas para continuidade à vacinação desse público. É necessário ter cadastro no mesmo site para fazer o agendamento. Quem ainda não agendou, deve acessar o site vacina.saude.df.gov.br, fazer o cadastro e agendar dia, local e horário para vacinar.

Ao acessar a página, já é possível agendar a vacinação para a próxima terça-feira (18/5) em um dos 55 pontos espalhados em todo o DF. É importante destacar que pacientes que não têm registro recente de atendimento no Sistema Único de Saúde do DF (SUS-DF) precisam levar relatório médico que comprove a comorbidade no dia da vacinação.



Casos



A Secretaria de Saúde registrou 883 novos casos de covid-19 e 23 mortes neste sábado. O total de pessoas infectadas chega a 391.688. Dessas, 344.541 são residentes da capital. Óbitos provocados pelo novo coronavírus são 8.298.

Do total de infectados, 375.726 pessoas estão recuperadas, o que representa 95,9% dos diagnosticados. Segundo o boletim, Ceilândia continua a ocupar o ranking da região com maior número de casos e de mortes por covid-19: são 43.404 infectados pela doença e 1.314 óbitos confirmados. Em segundo lugar, aparece o Plano Piloto, com 37.364 ocorrências e, em terceiro, Taguatinga, que soma 31.416 infectados.