Covid-19: aberto o agendamento para pessoas com comorbidades de 30 a 49 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/ CB/ D.A Press)

Na tarde desta segunda-feira (17/5), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal abriu o agendamento para a vacinação contra a covid-19 para pessoas com comorbidades de 30 a 49 anos. Segundo a pasta, cerca de 40 mil pessoas fazem parte deste público.

Ampliação foi realizada por determinação do governador Ibaneis Rocha (MDB). Os interessados que tenham alguma das doenças crônicas listadas pela pasta e que estejam na nova faixa etária podem agendar a aplicação da dose por meio do site vacina.saude.df.gov.br.

Para agendar, é necessário ter um cadastro prévio no site. No dia da vacinação, é preciso apresentar um documento de identificação, comprovante de agendamento e, para aqueles que não são pacientes da rede pública de saúde, um laudo médico comprovando a existência da comorbidade pré-declarada no cadastro.

A partir desta terça-feira (18/5), o DF aguarda o recebimento de mais doses e, na quinta-feira (20/5), o governo da capital federal deve começar a vacinar os profissionais da educação.