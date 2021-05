Covid-19: DF registra 1.049 novos casos e total chega a 393 mil

SS Samara Schwingel

(crédito: Breno Esaki/Agência Saúde DF)

O Distrito Federal registrou, nesta segunda-feira (17/5), 1.049 novos casos de covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, essas infecções foram registradas entre as 17h de domingo (16/5) e as 17h de segunda. Com a atualização, a capital federal soma 393, 6 mil casos da doença.

No mesmo período, nas últimas 24 horas, foram notificadas 28 mortes, sendo sete ocorridas nesta segunda-feira. No total, 8.345 pessoas morreram por complicações da covid-19 no DF. Das mortes, 703 pessoas moravam em outros estados, sendo 605 de Goiás e o restante de outras 4 unidades da Federação.

Do total de casos confirmados, a maior incidência está nas faixas etárias de 30 a 39 anos, que soma 99,6 mil infecções desde o início da pandemia. Em relação às regiões administrativas, Ceilândia segue como a cidade com mais casos, somando 43,7 mil. Em seguida, aparecem Plano Piloto e Taguatinga, com 37,5 mil e 31,5 mil, respectivamente.

Segundo divulgado pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, em coletiva na tarde desta segunda-feira, a taxa de transmissão da doença está 0,88. A média móvel de casos está em 873, 11,18% menor que há 14 dias. A mediana de morte está em 27,86, valor 24% menor que o registro há duas semanas.