Secretaria de Justiça lança campanha de proteção a crianças e adolescentes

CB Correio Braziliense

(crédito: Lucas Pacífico/CB/D.A Press)

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), por meio da Subsecretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes (Subpca), vai lançar a campanha O Caminho da Prevenção, na terça-feira (18/5), às 17h, no canal do YouTube da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan).

A ação é realizada em conjunto com as coordenações da pasta, de Promoção de Políticas para Crianças e Adolescentes (Coorpca) e do Centro Integrado 18 de Maio (Coorc18M).

O principal objetivo da campanha, a ser lançada no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, é divulgar informações sobre a prevenção da violência sexual infantojuvenil no Distrito Federal, por meio de materiais educativos. Outro intuito da iniciativa é sensibilizar a sociedade da importância de denunciar, além de chamar a atenção para o uso correto da internet.

A campanha revela, ainda, o diagnóstico dos dados da violência sexual no DF, por meio de estudo solicitado pela Subpca e Codeplan. A ação também busca convocar a população para o compromisso de proteger as crianças e adolescentes com a realização de atividades de mobilização da sociedade, com foco na prevenção à violência sexual e divulgação dos canais de denúncia, como o 125.

Os desdobramentos da campanha incluem apresentar dados epidemiológicos e a magnitude do fenômeno no DF e esclarecer à sociedade, pais, responsáveis e professores como é importante acreditar na fala das crianças e dos adolescentes.

Debate

Segundo a Sejus, promover espaços de diálogos contribui com a não violação de direitos do grupo na capital federal e garante a proteção e o cuidado, por meio de políticas públicas efetivas e que envolvem rede de apoio qualificada e eficaz.

A Codeplan, por sua vez, ressalta, para proteger as vítimas, é necessário compreender que os principais algozes são pessoas íntimas. Por isso, pesquisas e diagnósticos são fundamentais para entender as questões sociais e culturais que envolvem o tema, alem de encontrar uma maneira de trabalhá-las, para reduzir a vulnerabilidade de crianças e adolescentes.

18 de maio

O dia foi instituído em 2000 pelo projeto de Lei nº 9970/00. A escolha se deve ao assassinato de Araceli, uma menina de oito anos que foi drogada, estuprada e morta por jovens de classe média alta, em 18 de maio de 1973, em Vitória (ES). Esse crime, apesar da natureza hedionda, até hoje permanece impune.

Na próxima semana, entre 24 e 8 de maio, ocorrerá uma oficina com os 200 conselheiros tutelares do DF, para construção e melhoria de fluxo dos casos envolvendo a violência sexual, para uma atuação mais qualificada dos conselhos e da rede de atendimento, cuidado e proteção.

Participe:



18 de maio, terça-feira, às 17h

Canal da Codeplan no YouTube

Acesso a reunião

Denuncie violência contra crianças e adolescentes



Disque 125

Ligação gratuita

Atendimento 24 horas, sete dias por semana