Servidores da CLDF podem aderir ao Clube de Desconto e ao DF Superior

CB Correio Braziliense

Os programas oferecem descontos e facilidades de financiamentos - (crédito: Arquivo)

Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) também poderão aderir aos Programas Clube de Descontos do Servidor e DF Superior. A iniciativa foi viabilizada por meio do Termo de Cooperação Técnica nº 2/2021, publicado no Diário Oficial do DF (DODF) em 14 de maio. De acordo com o documento, a validade para participação dos servidores nos dois programas é de 60 meses.

Ambos programas foram instituídos pela Secretaria de Economia e geridos pela Secretaria-Executiva de Qualidade e Valorização de Vida. “A nossa missão é oferecer qualidade de vida para todos os servidores do DF. Essa parceria com a Câmara Legislativa só reforça o nosso papel em valorizar quem trabalha por nossa cidade”, afirma a secretária executiva de Valorização e Qualidade de Vida, Adriana Faria.

“Uma grande vitória para os servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Hoje os servidores do Legislativo já podem participar dos programas de qualidade de vida do GDF”, comemorou Rodrigo Delmasso, vice-presidente da Câmara.

DF Superior

Instituído pelo decreto nº 41.451/2020, o programa viabiliza melhores condições de pagamento de cursos em instituições privadas de Ensino Superior. Além disso, prevê o pagamento de mensalidade por meio de desconto em folha, viabilizando a concessão de descontos em matrículas e mensalidades em cursos de nível superior aos servidores e empregados públicos distritais, bem como aos seus dependentes.

Clube de Descontos do Servidor

Criado pelo decreto nº 41.450/2020, tem como objetivo a valorização do servidor e o estímulo à economia local. O programa oferece vantagens e descontos em empresas privadas que se cadastrarem.