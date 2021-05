GDF suspende agendamento de pessoas com comorbidade entre 30 e 49 anos

CB Correio Braziliense

A Saúde reabrirá o agendamento quando houver a disponibilidade de mais vagas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) suspendeu, nesta terça-feira (18/5), o agendamento da vacinação contra a covid-19 de pessoas com comorbidades entre 30 e 49 anos. De acordo com a Secretaria de Saúde, as vagas disponibilizadas para agendamento nesta etapa foram todas preenchidas e a nova disponibilidade de vagas será amplamente divulgada pela pasta.

A agenda para esse grupo abriu na tarde de segunda-feira (17/5) e, segundo a Secretaria de Saúde, cerca de 40 mil pessoas fazem parte do grupo.

A ampliação havia sido realizada por determinação do governador Ibaneis Rocha (MDB). Os interessados que tenham alguma das doenças crônicas listadas pela Secretaria de Saúde e que estivessem dentro da nova faixa etária poderiam agendar a aplicação da primeira dose por meio do site da pasta. Agora, o grupo precisa aguardar uma nova liberação.