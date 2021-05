EH Edis Henrique Peres

O homem de 42 anos levava com ele 2 adultos e seis crianças no carro - (crédito: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã desta terça-feira (18/5), um conselheiro tutelar de Formosa (GO) por direção perigosa. O flagrante aconteceu na BR 020 de Sobradinho (DF). O homem, 42 anos, conduzia um Honda Civic cedido ao Conselho Tutelar.

Segundo os policiais, a PRF estava em patrulhamento pela rodovia quando viu veículo em alta velocidade no sentido contrário. Os agentes acionaram os sinais luminosos e sonoros da viatura e seguiram o veículo, que estava a cerca de 160 km/h e não obedecia à ordem de parada. Após 6 km sendo seguido, na entrada de Sobradinho, o motorista parou o carro.

O conselheiro levava mais oito ocupantes: dois adultos e seis crianças. O homem também estava com a carteira de habilitação vencida desde 2018. Ele afirmou que não havia percebido que estava em alta velocidade e não tinha visto a viatura ordenando a parada. O carro estava sem placa e com um adesivo do Conselho Tutelar na lataria.

Durante a identificação do veículo, a PRF descobriu que o motor pertencia a um carro roubado e o chassi estava adulterado, sem possibilidade de descobrir, naquele momento, a inscrição original. No sistema da polícia, consta que o carro foi roubado há cinco anos, em 18 de maio de 2016.

Não havia registro de recuperação do veículo, mas o conselheiro apresentou um termo de compromisso e entrega do Sistema Judiciários de Goiás ao Conselho Tutelar de Formosa. No entanto, ainda assim não é permitido a nenhum veículo transitar sem as placas.

Diante das condutas de dirigir com a CNH vencida, acima da velocidade, com lotação excedente, crianças sem sistema de retenção e sem placas, o motorista foi preso e encaminhado para a 13ª Delegacia de Polícia Civil do DF (PCDF). O veículo também foi levado para a Delegacia para os agentes analisarem as irregularidades do carro.