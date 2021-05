DF registra menor número de novos casos desde 2 de março

PM Pedro Marra

No DF, a média móvel de mortes ficou em 26 nesta terça

Com 592 novos casos confirmados de covid-19 nesta terça-feira (18/5), o Distrito Federal teve o menor número de casos diários da doença desde de 2 de março deste ano, quando foram registradas 563 pessoas infectadas. No total, 394.223 pessoas contraíram o novo coronavírus desde o início da pandemia, sendo que 377.828 se recuperaram.

A Secretaria de Saúde registrou, ainda, 21 mortes em decorrência de complicações do vírus. Dos novos óbitos, 20 eram do DF e uma pessoa era de Goiás, mas foi atendida em um hospital de Brasília. Agora, são 8.366 no total. Desses, 7.662 eram do DF, 606 de Goiás e 98 de outros estados.

Ceilândia segue à frente nos dados por regiões administrativas (RAs), com mais de 43,7 mil casos confirmados e 1.322 mortes em decorrência de complicações da covid-19. No Plano Piloto, são 37,5 mil moradores infectados e 574 óbitos. Em Taguatinga, 31,5 mil pessoas se infectaram e 834 morreram da doença.

A média móvel de mortes ficou em 26 nesta terça (18/5), -29% em relação aos últimos 14 dias de pandemia. A taxa de casos encontra-se em 848, -11,72 no mesmo período analisado.

Segundo o boletim epidemiológico, a letalidade do Distrito Federal é de 2,2%, enquanto a taxa de mortalidade é de 251,0 por 100 mil habitantes. No caso da taxa de transmissão, o número ficou em 0,97, ou seja, cada 100 pessoas podem infectar outras 97.