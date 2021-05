Covid-19: DF tem a menor média móvel de casos desde fevereiro

LP Luana Patriolino

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Com 799 novos casos da covid-19, o Distrito Federal atingiu média móvel de 900, nesta quarta-feira (5/5). O número é o menor desde o dia 14 de fevereiro. Comparado ao resultado de 14 dias atrás, a redução é de 15,6%. A média móvel de mortes está em 37,14 — diminuição de 38% quando comparado há duas semanas. Somente nas últimas 24 horas, foram notificados 52 óbitos pelo novo coronavírus. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do DF.

Do total de casos confirmados, os maiores números estão nas faixas etárias de 30 a 39 anos e 40 a 49 anos. As maiores incidências foram registradas nas regiões administrativas Sobradinho, Lago Sul, Plano Piloto e Sudoeste/Octogonal. Em números absolutos de casos, Ceilândia está no topo com 42.264 infecções, seguida de Plano Piloto (36.437), Taguatinga (30.709) e Samambaia (22.061).

Das mortes registradas, 24 eram mulheres e 28 homens. Duas pessoas tinham idade entre 20 e 29 anos; três de 30 e 39; seis de 40 a 49; 11 tinham entre 50 e 59; 17 pessoas entre 60 e 69 anos; oito de 70 a 79; e cinco mais de 80. As comorbidades foram identificadas em 42 pessoas. Os agravantes foram doença cardiovascular; distúrbios metabólicos; imunossupressão; obesidade; nefropatia; e pneumopatia.

Com as novas ocorrências, a capital chega a 383.030 infecções pela covid-19. Desses, 366.981 (95,8%) se curaram da doença. O total de mortes no DF é de 7.978.