Acidente entre caminhonetes e caminhão deixa um morto em São Sebastião

PM Pedro Marra

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Um acidente de trânsito entre duas caminhonetes e um caminhão , na BR-251, próximo à Ponte do Rio São Bartolomeu, em São Sebastião, deixou uma pessoa morta nesta terça-feira (18/5). A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) tentou reanimar a vítima, dentro de uma das caminhonetes, mas ela não resistiu.

O condutor do caminhão não teve ferimentos após o choque. Um dos dois ocupantes da segunda caminhonete, que saiu da pista e desceu o barranco, estava consciente, mas com provável traumatismo craniano. Essa vítima foi atendida e transportada pelos bombeiros ao Hospital de Base.

“O segundo ocupante teve uma parada cardiorrespiratória e passou por uma tentativa de reanimação por 40 minutos, tendo o óbito declarado pela equipe do Samu”, informou o tenente Valmir, do Corpo de Bombeiros.

O atendimento da corporação à ocorrência contou com um caminhão de combate a incêndio e salvamento, uma viatura do Serviço Operacional de Informação Pública (Soip) e duas motocicletas de resgate. No total, 13 militares fizeram o atendimento às vítimas.