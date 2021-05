Polícia Civil do DF prende homem que escondia maconha em esgoto

DD Darcianne Diogo

Policiais apreenderam porções de maconha, uma balança de precisão, celulares e dinheiro - (crédito: PCDF/Divulgação)

Policiais civis da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) prenderam, nesta terça-feira (18/5), um jovem, de 22 anos, por tráfico de drogas no âmbito da operação Marley. O suspeito tinha por costume esconder tijolos de maconha em esgotos do Varjão para escapar do flagrante.

Segundo as investigações, o homem seria responsável pela distribuição de maconha nas regiões do Varjão e do Lago Norte. Em 22 de março, ele havia sido preso pela 9ª DP por associação para o tráfico de drogas e receptação de aparelhos de telefonia celular roubados, no curso da Operação Hades.

As investigações começaram após policiais receberem diversas denúncias anônimas. Na tarde desta terça-feira, a equipe flagrou o momento em que o homem vendia porções de maconha a um usuário. Na casa do investigado, na Quadra 6 do Varjão, os agentes encontraram comprimidos de Rohypnol, uma balança digital, aparelhos de telefonia celular, dinheiro e duas porções grandes de maconha.

O jovem foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado para o sistema prisional do Distrito Federal, onde permanecerá à disposição da Justiça e, caso seja condenado, estará sujeito a uma pena de reclusão de 5 a 15 anos. O usuário também foi preso em flagrante por posse de drogas para consumo pessoal.