Covid-19: Saúde altera ponto de vacinação em Sobradinho 2

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal alterou um dos locais de vacinação contra a covid-19. A partir desta quinta-feira (20/5), o ponto que funciona na Unidade Básica de Saúde 2 de Sobradinho 2 será desativado. Para atender à população local, a pasta vai instalar um novo ponto, também em Sobradinho 2, no estacionamento da Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho, localizado na Expansão Urbana, Setor Oeste, AR 9, COER Q. 1 AE 4 EPC.

Segundo a Secretaria de Saúde, o novo local permite melhor organização das atividades em um espaço mais amplo que acomoda atendimento em duas modalidades: pedestres e drive-thru. O funcionamento na modalidade “a pé” será a partir das 8h, e o atendimento para quem estiver de carro, a partir das 9h. O encerramento ocorrerá às 17h, independentemente do modelo.

Atualmente, podem se vacinar no DF as pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com comorbidades a partir de 30 anos — por meio de agendamento prévio. As grávidas e puérperas com comorbidades não precisam agendar. Nesta quinta-feira (20/5), terá início a vacinação de professores do DF. Nessa etapa, serão vacinados funcionários de creches públicas e privadas, público estimado em 10 mil pessoas.