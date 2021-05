Covid-19: Ibaneis se vacina na manhã desta quarta-feira (19)

SS Samara Schwingel

(crédito: Samara Schwingel/CB/Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 na manhã desta quarta-feira (19/5). O chefe do Executivo entrou no público alvo nesta semana, já que tem 49 anos e é portador de comorbidades — e a campanha foi ampliada para este público na terça-feira (18/5).

Ibaneis agendou o atendimento para o drive-thru do Estacionamento 13 do Parque da Cidade. Ao chegar, por volta das 9h20, o gestor aguardou pelo atendimento na fila. “Sou diabético. Me sinto muito bem até porque não tem jeito de ser governador e não estar em contato com a população”, disse.

“Isso vai dar para mim um pouco mais de liberdade para estar com o povo”, completou. O governador chegou a contrair a doença em setembro do ano passado. Apesar dos riscos, ele não precisou ser internado e se recuperou em casa.

Vacinação

Atualmente, podem se vacinar no DF as pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com comorbidades a partir de 30 anos — por meio de agendamento prévio. As grávidas e puérperas com comorbidades não precisam agendar.

Nesta quinta-feira (20/5), terá início a vacinação de professores do DF. Nessa etapa, serão vacinados funcionários de creches públicas e privadas, público estimado em 10 mil pessoas.

Ibaneis reforçou que pretende ampliar a campanha para outros públicos, mas, neste momento, o GDF deve priorizar os professores e pessoas com comorbidades.