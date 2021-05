DD Darcianne Diogo

Os bombeiros encontraram sangue e alguns objetos no local próximo ao corpo - (crédito: CBM-DF/Divulgação)

O corpo de um homem foi encontrado, na manhã desta quarta-feira (19/5), em um bueiro, na região do Parque Gatumé, na QS 427 de Samambaia Norte. A vítima, ainda não identificada, apresentava marcas de agressão na cabeça e nos membros superiores. O caso é investigado pela 26ª Delegacia de Polícia.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) foram acionadas por volta das 7h45. Segundo informações repassadas pelo solicitante, havia um bueiro com muito sangue. Durante as buscas, os bombeiros constataram a presença de sangue no local e alguns objetos.

Um dos militares desceu no bueiro de, aproximadamente, sete metros de profundidade, e avistou um corpo enrolado em cobertores. De acordo com o CBM-DF, a vítima aparentava ter 40 anos. A perícia da Polícia Civil esteve no local. Testemunhas também foram localizadas e devem prestar depoimento.