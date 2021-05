Covid-19: vacinação de profissionais da educação começa no sábado (22/5)

AI Ana Isabel Mansur

Intenção com vacinação de profissonais de creches é permitir que pais e responsáveis que trabalham fora tenham onde deixar os filhos - (crédito: Wallace Martins/Esp. CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) dará início, a partir do próximo sábado (22/5), à vacinação dos profissionais da educação do DF. A princípio, serão disponibilizadas 5 mil doses para imunizar o público. A expectativa inicial do GDF previa começar a vacinação do pessoal da educação nesta quinta (20/5).

No sábado (22/5), serão aplicadas as primeiras 300 doses em local ainda a ser definido e divulgado pela pasta. A partir de segunda-feira (24/5), será dada continuidade à campanha. De acordo com a secretaria, ao começar a imunização pelos profissionais de creches do DF, a intenção é permitir que pais e responsáveis que trabalham fora tenham onde deixar os filhos.

Totalidade

O DF ainda não recebeu doses suficientes para imunizar todos os profissionais da educação. Por isso, o processo ocorrerá por fases, segundo a SES-DF, sendo que a primeira contempla trabalhadores que atuam em creches públicas e particulares.

Não haverá agendamento para esse público. Os profissionais serão vacinados em pontos específicos, a serem anunciados, e de acordo com relação definida pela Secretaria de Educação, constando nome e CPF dos contemplados.

Uma lista com os nomes foi encaminhada pela Secretaria de Educação para a pasta da Saúde. Os trabalhadores deverão apresentar crachá funcional, ou contracheque recente – para comprovar o vínculo – e documento de identificação com foto e CPF. Todas as informações sobre a campanha de vacinação podem ser consultadas na página Vacina DF, da SES-DF.