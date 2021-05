Dupla é presa pela PMDF após furto de fios de transmissão no Park Way

DD Darcianne Diogo

(crédito: PMDF/Divulgação)

Dois homens foram presos pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), nesta quarta-feira (19/5), após furtarem cabos de transmissão de dados na Quadra 25 do Park Way. Um adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Por volta de 1h30, os policiais foram apurar uma denúncia anônima informando sobre o crime. Ao chegarem no local, as equipes viram um Celta seguindo em direção à Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA). No carro, estavam três pessoas.

Os PMs deram ordem de parada e, em revista ao veículo, encontraram um grande rolo de fios no porta-malas. Ao serem questionados sobre o produto, os homens confessaram que haviam furtado os fios em uma estação subterrânea. Os dois maiores de idade foram encaminhados à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) e devem responder por furto e corrupção de menores.