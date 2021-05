CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Polícia Civil )

Na madrugada desta quinta-feira (20/5), a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), prendeu três homens envolvidos em prática de furto e receptação de veículos. Os acusados de 34, 49 e 50 anos têm passagem pelos mesmos crimes, sendo que um dele foi preso por envolvimento em homicídio.

Durante as investigações da Operação Bellacos, realizadas pela Divisão de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos da Corpatri, foi constatado que os acusados tinham preferência por furtar veículos antigos, em especial caminhonetes. A prática criminosa ocorria em estacionamentos públicos de estabelecimentos comerciais. De acordo com a polícia, o grupo agia em conjunto. Um dos envolvidos ficava responsável por seguir a vítima dentro da loja, enquanto o outro furtava o carro com uma chave mixa.

Ao menos quatro furtos foram solucionados durante a investigação. Além do mandado de prisão preventiva, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na Cidade Estrutural, na Candangolândia e em Luziânia (GO).

Os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa (pena de 1 a 3 anos de reclusão), furto qualificado (pena de 2 a 8 anos de reclusão, para cada furto) e receptação (pena de 1 a 4 anos de reclusão).



Essa é a segunda operação da Corpatri que desarticulou grupos especializados em furo e roubo de veículos. Na manhã desta quarta-feira (19/5), quatro jovens de classe média alta foram presos pela prática do crime. Segundo a polícia, eles agiam com violência e ameaçavam as vítimas com armas de fogo.