Edital de venda direta viabiliza regularização em Arniqueira

JM Jéssica Moura

A região de Arniqueiras tem quase 46 mil habitantes - (crédito: Jéssica Moura/CB/Prees)

Com a assinatura de um edital de venda direta, 300 lotes em Arniqueira serão regularizados. O documento foi assinado na tarde desta quinta-feira (20/5) pelo governador Ibaneis Rocha (MDB). "Vou continuar lutando para que vocês tenham dignidade na vida que escolheram", disse Ibaneis.

Com isso, os moradores desses imóveis da URB 5, onde ficam os antigos conjuntos 5 e 6 da região administrativa, devem apresentar a proposta de compra diretamente à Terracap. "Enfim, chegou o momento da regularização de Arniqueira", afirmou o presidente da Terracap, Izidio Santos.

Mesmo sem o habite-se, o BRB vai oferecer financiamento dos terrenos a esses moradores, com opção de desconto de 25% se o pagamento for à vista. A região de Arniqueira vai receber novos equipamentos públicos. Ibaneis Rocha assinou um convênio com a Terracap para a construção na cidade de uma unidade básica de saúde (UBS), um restaurante comunitário, o 15º do DF, e uma feira popular.

"Os equipamentos públicos são essenciais para consolidar a dignidade", diz o presidente da Novacap, Fernando Leite. A previsão é que as obras sejam licitadas até julho. Além disso, o chefe do executivo assinou uma ordem de serviço que prevê a edificação da sede da administração de Arniqueira e de uma creche. Segundo o secretário de educação, Leandro Cruz, o antigo albergue do Areal vai se transformar em uma escola de ensino fundamental e médio.

Por ser uma área irregular, Arniqueira não possuía equipamentos públicos, apesar de existir enquanto cidade há mais de 16 anos. Foi apenas em dezembro do ano passado que o projeto urbanístico da área foi aprovado, abrindo caminho para a regularização dos lotes em uma das nove partes da cidade.

Em 2019, Arniqueira foi reconhecida como a 33ª região administrativa do Distrito Federal, com quase 46 mil habitantes. O investimento total nas obras será de R$ 160 milhões.