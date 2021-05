DD Darcianne Diogo

Welton Pereira Ramos foi indiciado por homicídio qualificado - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu o último envolvido no assassinato de um jovem de 25 anos na Rodoviária Interestadual de Brasília. Welton Pereira Ramos, 25, foi indiciado por homicídio qualificado e estava sendo procurado desde o dia do crime, em 22 de abril.

Em 12 de maio, a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) — unidade que investiga o caso — divulgou a foto de Welton para auxiliar na captura. Os investigadores descobriram, então, que o acusado estava escondido na residência do pai, em uma casa situada na Fazenda Funil, próximo ao município de Buritinópolis (GO), distante cerca de 300km de Brasília.

Preso, Welton será transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda e responderá por homicídio qualificado e corrupção de menores. Caso seja condenado, ele pode pegar mais de 30 anos de reclusão.

O crime



Imagens do circuito interno de segurança da Rodoviária Interestadual registraram o momento em que um dos acusados do homicídio parte para cima da vítima, identificada como Jonhnatan Costa Guiland. A motivação do crime, segundo a polícia, teria relação com um suposto furto de celular praticado por Jonhnatan contra um dos suspeitos na noite anterior.

O rapaz, que vivia em situação de rua, foi agredido com socos, pauladas e esfaqueado no braço, além de outras partes do corpo. Jonhnatan foi socorrido e, após três dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base, morreu. Um adolescente, 16 anos, e um homem, 30 anos, foram detidos um dia depois do homicídio.