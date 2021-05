DD Darcianne Diogo

Casal tentou desviar da polícia na estrada durante abordagem - (crédito: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde desta quinta-feira (20/5), um casal transportando 18kg de pasta base de cocaína, o equivalente a R$ 2 milhões, em um carro, na BR-060, no Recantos das Emas. O homem, 47 anos, e a mulher, 38, foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia (Gama).



Os policiais estavam em patrulhamento próximo ao Outlet Premium, quando perceberam que o motorista de um Pálio tentou desviar o caminho ao avistar a viatura. Desconfiada, a equipe deu ordem de parada e, para evitar a aproximação dos policiais, o casal alegou estar infectado pela covid-19.

Em revista ao veículo, a PRF encontrou 20 tabletes de pasta base de cocaína em uma bagagem que estava no porta-malas. A passageira assumiu a propriedade da droga e afirmou que pegou o produto em Cáceres (MT) e entregaria em Brasília. Alegou, ainda, que recebeu R$ 7 mil pelo transporte e receberia mais R$ 5 mil quando entregasse a droga.

Ainda segundo a suspeita, ela teria vindo de ônibus e descido em Anápolis (GO), onde teria pedido carona para o motorista do veículo abordado. O homem disse que não sabia de nada e somente havia fornecido a carona, mas policiais encontraram comprovantes de abastecimentos no carro, que comprovaram que o rapaz estava em Mato Grosso com a mulher, e não em Anápolis.

Segundo a PRF, a mulher era procurada pela Justiça do Maranhão por tráfico de drogas. Os dois foram presos e encaminhados à 20ª DP para registro de ocorrência. A droga é avaliada em R$ 2 milhões, uma vez que o quilo de pasta base custa em média R$ 125 mil e pode produzir uma média de 3 kg de cocaína.