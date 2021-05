Covid-19: com vagas preenchidas, agendamento para comorbidades é suspenso

SS Samara Schwingel

A saúde vai disponibilizar mais vagas para agendamento de profissionais de saúde - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O agendamento para pessoas com comorbidades acima de 30 anos se vacinarem contra a covid-19 foi suspenso no Distrito Federal. De acordo com a Secretaria de Saúde, em menos de 24 horas, as 15 mil vagas, disponibilizadas na tarde de quinta-feira (20/5), foram preenchidas.

Agora, a pasta aguarda a chegada de mais vacinas para retomar o agendamento e, se possível, ampliar o público alvo da campanha. Enquanto isso, os professores e funcionários de creches das redes públicas e privadas, que começaram a se vacinar nesta sexta-feira (21/5), continuarão a ser atendidos na segunda-feira (24/5).

Neste sábado (22/5), a partir das 15h, a secretaria abrirá mais 15 mil vagas para profissionais de saúde da rede privada que possuem registro em conselhos de classe agendarem a vacinação contra o coronavírus. Os profissionais serão vacinados a partir de segunda-feira (24/5).

Para agendar, os profissionais precisam entrar no site vacina.saude.df.gov.br e selecionar o local, data e horário, entre os disponíveis, em que preferem receber a primeira dose dos imunizantes.