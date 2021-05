Resumo do Dia: Acompanhe as notícias sobre a pandemia no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Cibele Moreira/CB /DA Press)

Gestantes, puérperas e lactantes - Mães lactantes sem comorbidades devem aguardar por vacina, segundo o secretário de Saúde, Osnei Okumoto. As gestantes e puérperas com comorbidades não precisam agendar vacinação e podem se dirigir diretamente aos locais específicos determinados pela pasta.



Vacinação - A vacinação no Entorno avança em ritmo parecido com o do DF, mas Águas Lindas de Goiás se adiantou em relação e iniciou a imunização de educadores da rede pública na tarde de quinta (20/5). O MPDFT solicitou ao GDF informações sobre a vacinação dos educadores: o órgão quer saber quais foram os critérios para a escolha dos profissionais contemplados no primeiro grupo para a imunização contra a covid-19.

Hospitais - O MPDFT quer a fiscalização dos contratos dos hospitais de campanha e a secretaria de Saúde deve enviar ao MPDFT os relatórios de conferência de equipamentos e de ativação de leitos do hospital de campanha do Gama. O hospital da PM, por sua vez, não deve receber novos pacientes em razão do fim do contrato com a entidade que administra o local. A taxa de ocupação de leitos públicos de UTI estava em 80,63% na manhã desta sexta (21/%). Na rede privada, a taxa era de 88,89%.

Reabertura - A secretaria de Educação espera reabrir creches em 15 dias. O secretário de Educação, Leandro Cruz, acompanhou o início da vacinação de mil educadores na manhã desta sexta-feira (21/5), na Unidade Básica de Saúde 1 do Guará.

Transmissão - A taxa de transmissão da covid-19 no DF ficou acima de 1 depois de 2 meses com tendência mais baixa. Se taxa continuar alta, o DF pode enfrentar terceira onda de contaminações.