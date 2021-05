Suspeito é preso ao tentar matar homem com golpes de ferro em Ceilândia

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

A 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) prendeu, na tarde desta sexta-feira (21/5), um suspeito de agredir um homem, de 52 anos, na Chácara 115 do Setor Habitacional Sol Nascente, com uma barra de ferro. Segundo as investigações, a vítima havia pedido ao rapaz e ao sobrinho para que os dois parassem de vender drogas no imóvel.

Em depoimento, o homem relatou que os jovens, incluindo o sobrinho, estavam utilizando a casa de propriedade da família para comercializar os entorpecentes. Ao questioná-los, o amigo do sobrinho pegou uma barra de ferro e espancou o senhor com golpes na cabeça. “Ele derrubou a vítima no chão e foi em casa buscar uma faca para finalizar a execução. A vítima fugiu e conseguiu correr até à delegacia”, explicou o delegado-adjunto da 19ª DP, Thiago Peralva.

Os dois foram presos com porções de maconha e uma balança de precisão. A polícia conseguiu localizar, ainda, a barra de ferro utilizada no crime. A dupla responderá por tráfico de drogas e o suspeito de tentar matar a vítima também foi autuado por tentativa de homicídio e receptação, uma vez que o celular que ele estava era produto de crime.