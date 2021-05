Sábado (22/5) no DF será de calor e céu com nuvens, diz Inmet

CB Correio Braziliense

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O Distrito Federal amanheceu com muitas nuvens no céu, neste sábado (22/5). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no decorrer da manhã, a temperatura mínima registrada na capital foi de 14ºC. A temperatura máxima, segundo o órgão, deve alcançar em torno de 29ºC ao longo do dia e não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar deve variar entre 90% a 35%.

O domínio da massa de ar seco sobre a região central do Brasil, ainda reduz a chance de chuva e deixa a umidade do ar baixa, conforme explica o meteorologista do Inmet, Cleber Souza. No entando, ele alerta para a chegada de uma frente fria com possibilidade de aumento da umidade relativa do ar. “Se aproxima uma massa de ar polar que irá trazer certo frio, apesar de não trazer muita nebulosidade para a capital”, pontua.

Frio e chuva

De acordo com o meteorologista, quando a frente fria chega a locais mais quentes, como é o caso do DF, perde suas características. “Isso se justifica pela massa de ar continental, que predomina no Brasil e na capital federal. Sendo assim, a partir da próxima terça-feira (25/5), já deve fazer frio no DF, com uma pequena possibilidade de chuvas”, explica. “Isso deve trazer um alívio para o clima seco que começamos a ver por aqui”, afirma.