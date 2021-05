CB Correio Braziliense

Moraradoras da Candangolândia e região passam a contar, a aprtir de agora, com um Ponto de Encontro das Mulheres Hipercriativas do Distrito Federal. A biblioteca pública da cidade foi repaginada para abrigar o projeto de estímulo ao empreendedorismo feminino, parceria da Secretaria da Mulher do DF e da Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI). O desafio é capacitar 4 mil mulheres de todo o DF e Entorno, com 32 cursos.

Para expandir as conexões e oferecer oportunidades ao maior número possível de alunas, as administrações regionais, por meio da Secretaria Executiva das Cidades (Secid), criam espaços para receber as interessadas em fazer um dos cursos, on-line e gratuitos, na área de economia criativa.

Um acordo entre as secretarias da Mulher e de Governo (Segov) reconhece as administrações regionais como um importante ponto de referência para a comunidade e, portanto, local ideal para divulgar o projeto, além de servir como apoio para ajudar as interessadas desde o momento da inscrição no curso até a elaboração do projeto final de seus negócios.

Até o fim do mês, serão inaugurados novos pontos de encontro do projeto no Cruzeiro, em São Sebastião, no Paranoá, na Estrutural, no Setor de Indústria e Abastecimento, na Ceilândia, em Vicente Pires e no Guará.

Estrutura

O Ponto de Encontro das Mulheres Hipercriativas tem uma sala destinada à orientação da gestão empreendedora e contará com computadores com acesso à internet, impressora, aparelhos de TV e mesas de reunião. Tudo para garantir que as alunas possam assistir às aulas virtuais – tanto as que serão ao vivo e com hora marcada –, como ter acesso aos materiais gravados de cada oficina. Ali, elas ainda poderão fazer reuniões e as tarefas demandadas durante o curso.

Além das administrações regionais, outros locais serão pontos de encontros do projeto, como organizações da sociedade civil, associações de mulheres, Casa da Mulher Brasileira em Ceilândia, Espaço Empreende Mais Mulher de Taguatinga e os centros especializados de atendimento às mulheres (somente como apoio para divulgação, orientação e inscrição).

Interessados em integrar a rede deste projeto de empreendedorismo feminino, com a implantação de um Ponto de Encontro da Mulher Hipercriativa na sua instituição, podem entrar em contato com a Secretaria da Mulher no e-mail pontodeencontromulhereshipercriativas@mulher.df.gov.br

O projeto

Mulheres Hipercriativas é uma parceria da Secretaria da Mulher com a Organização dos Estados Ibero-Americanos e conta com o apoio da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, além da parceria de gestoras públicas, líderes comunitárias e empresárias do DF, que atuam como embaixadoras.

Professoras facilitadoras, selecionadas e remuneradas pelo projeto, vão oferecer 32 cursos em diversas especializações da economia criativa. O objetivo é capacitar, de forma virtual e gratuita, 4 mil mulheres em todo DF e Entorno, fortalecendo uma rede de empreendedorismo feminino e incentivando o desenvolvimento da autonomia econômica das mulheres.

O acesso das mulheres ao Pontos de Encontro das Mulheres Hipercriativas é livre e os horários de atendimento deverão ser consultados em cada local. No caso da Biblioteca Pública de Candangolândia, o agendamento deve ser feito com a Gerência de Políticas Sociais da Administração pelo telefone: 98401-0771.



Com informações da Secretaria da Mulher.