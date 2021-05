DER-DF abre licitação para construir viaduto do Riacho Fundo

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/DER-DF)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) publicou o aviso de licitação para escolher a empresa que vai construir o viaduto do Riacho Fundo. Orçada em R$17.206.035,095, a obra será erguida na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB/ DF-075), no acesso à Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) de Águas Claras.

O local escolhido para a construção do viaduto é uma importante rota de entrada e saída de Brasília pela BR-060. A abertura dos envelopes com as propostas das empresas participantes será no dia 23 de junho deste ano, às 10h, na sede do DER, segundo publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de sexta-feira (21/5).

A fase seguinte marcará a abertura das propostas de preço, que será analisada pela Comissão Julgadora Permanente (CJP) e, posteriormente, divulgada as empresas que estão habilitadas a participarem da concorrência, seguido pela escolha da empresa vencedora do certame.

“Quando concluirmos esta obra, o trânsito desta região vai ter maior fluidez com a eliminação do gargalo nas proximidades da rotatória, que faz com que o tráfego de veículos fique mais lento”, afirmou o diretor-geral do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior.

A etapa final será a assinatura do contrato e na sequência a assinatura da ordem de serviço, para início imediato dos trabalhos. Todo este trâmite leva aproximadamente 60 dias. Iniciados os serviços, a previsão de execução da obra é de um ano.

Mais benefícios

Além do Riacho Fundo, a EPNB faz ligação com outras cidades do Distrito Federal, como Taguatinga, Santa Maria, Gama e Riacho Fundo II.

A construção do viaduto vai acabar com a lentidão próxima à rotatória, beneficiando aproximadamente 100 mil condutores que trafegam diariamente por aquele trecho. Este é o caso do pedreiro Marivaldo Fernandes, de 41 anos, morador do Riacho Fundo II, que atualmente trabalha no Plano Piloto.

“São muitos carros que passam por aqui todos os dias, e muitas vezes eu sou obrigado a sair mais cedo de casa para não pegar engarrafamento. Com a construção deste viaduto tudo vai ficar mais fácil”, completou satisfeito.