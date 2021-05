CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Na manhã deste sábado (22/5), em um intervalo de pouco mais de 1h30, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) contabilizou dois acidentes de trânsito, um em Águas Claras e outro em Vicente Pires. Felizmente, nenhum dos casos resultou em vítimas mortas. Veja vídeo do socorro a um dos acidentes abaixo.

Na Rua 36 Norte, em Águas Claras, por volta das 7h18 deste sábado (22/5), os bombeiros socorreram uma colisão entre um carro e uma moto. De acordo com a corporação, apenas o piloto da moto se feriu, com escoriações no joelho.

Capotagem

Às 8h55 desta manhã (22/5),o Corpo de Bombeiros mobilizou 18 militares para socorrer as vítimas de uma colisão seguida de capotagem na marginal da via Estrutural, altura de Vicente Pires.

Segundo os bombeiros, a pista ficou totalmente interditada durante as ações de socorro. A colisão entre um Chevrolet Astra preto e um Hyundai Creta vermelho deixou um dos veículos parado no meio da rua. O outro capotou, ficando com as rodas para cima, na calçada da marginal.

Em ambos os veículos, havia apenas os condutores, que foram encontrados pelas equipes de socorro fora dos carros e sentados no chão.

O motorista do Astra, queixou-se de dor na perna esquerda e foi levado para o Hospital das Forças Armadas (HFA), consciente, orientado e estável.

A motorista do outro carro, tem 41 anos e ocupava o carro capotado. Ela foi atendida inicialmente pelos bombeiros e estava consciente, orientada e estável. Segundo a corporação, a vítima optou por ser levada ao Hospital Anchieta, em Taguatinga, pela ambulância da UTI Vida.

Ainda segundo os bombeiros, o local do acidente permaneceu sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).