Homem é preso por furtar bicicleta no Parque da Cidade

LP Luana Patriolino

(crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem, neste sábado (22/5), por furto de bicicleta no Parque da Cidade. A ação foi do policiamento ciclístico do 1º Batalhão da PM. Segundo a corporação, o suspeito tem três passagens pelo mesmo crime e outra por receptação.

Os policiais faziam uma ronda pelo parque quando foram avisados por pessoas no local sobre um furto de bicicleta. As testemunhas passaram as características do suspeito à equipe, que localizou e prendeu o rapaz em uma área próxima ao Nicolândia.

O homem foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde permanece à disposição da Justiça. O objeto foi devolvido ao dono. A pena prevista para o crime de furto é de dois a oito anos de prisão, além de multa.