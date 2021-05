Jovem perde controle do carro e bate em muro de casa em Ceilândia

LP Luana Patriolino

Um motorista de 23 anos bateu perdeu o controle do carro e bateu contra o muro de uma residência na QNM 20, em Ceilândia. A ocorrência foi notificada na manhã deste domingo (23/5). O condutor do veículo, do modelo VW Gol, não se feriu e também não atingiu ninguém que passava pelo local.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a colisão ocorreu por volta das 7h15. Para essa ocorrência, foram deslocadas duas viaturas e oito militares.



Sem documento

Um jovem de 18 anos foi preso sem carteira de habilitação (CNH) e dirigindo alcoolizado, após não obedecer uma ordem de parada da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e bater no portão de um condomínio residencial em Vicente Pires.

Segundo informações da PMDF, era por volta de 0h30, quando policiais visualizaram um carro do modelo Fiat Toro na Rua 7 da cidade. O veículo estava todo apagado e os militares deram ordem de parada, mas o condutor fingiu que ia desembarcar e fugiu em alta velocidade.

O jovem também bateu em dois veículos estacionados. Após perder o controle da direção em uma curva, o carro colidiu em um portão de um condomínio na região e entrou em uma residência. O caso foi registrado na 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga centro). O homem foi autuado por embriaguez ao volante, por dirigir sem CNH e por dano ao patrimônio.