Briga entre vizinhos termina com três pessoas esfaqueadas no Guará

Uma briga entre vizinhos terminou com três pessoas esfaqueadas na madrugada desta segunda-feira (24/5), no Guará 2. O caso aconteceu em um prédio no conjunto 6, da QE 38, por volta da 0h30. De acordo com a Polícia Civil, o barulho durante uma confraternização em um dos apartamentos teria motivado o desentendimento.

A confusão teve início quando a Polícia Militar foi acionada após uma reclamação de barulho, vindo de um apartamento onde alguns envolvidos confraternizavam. Os policiais atenderam ao chamado, mas deixaram o local após aparente entendimento entre as partes.

Os vizinhos, no entanto, teriam voltado a discutir após a saída da PM. A discussão tornou-se uma briga, envolvendo oito pessoas, e três delas foram esfaqueadas.

A PM retornou ao local e, em seguida, compareceu à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) apresentando dois homens, de 22 e 28 anos, envolvidos na briga, e informando que outros dois, 23 e 28, também incluídos na situação, estavam sendo atendidos no Hospital de Base.

Uma das vítimas teve perfuração superficial no crânio e a segunda, além de ferimentos na cabeça, apresentou cortes superficiais no ombro direito, no tórax e na mão esquerda. Os dois jovens estavam conscientes, orientados e estáveis.