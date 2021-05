Mais de 822 mil concorrem a prêmios do Nota Legal nesta terça (25/5)

CB Correio Braziliense

Prêmios da Nota Legal chegam a R$ 500 mil. Esta edição se refere às notas geradas entre 1º de maio e 31 de outubro de 2020 - (crédito: Walder Galvao/CB/D.A Press)

A Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF) realiza, às 15h desta terça-feira (25/5), o primeiro sorteio de 2021 do Programa Nota Legal. Participam, nesta edição, as notas fiscais geradas entre 1º de maio e 31 de outubro de 2020, no total de 41.414.649 bilhetes e 822.414 contribuintes. Serão premiados 12,6 mil bilhetes com valores que variam entre R$ 100 e R$ 500 mil, totalizando R$ 3 milhões em prêmios.

A média do sorteio é de 50 bilhetes por consumidor, sendo a Asa Norte a região Administrativa que concentra mais de 4,8 milhões de bilhetes e tem o maior número de participantes: 59.497 consumidores, cerca de 7,23% do total. Os moradores do Sudoeste também tiveram grande engajamento no programa Nota Legal, com média de 91 notas fiscais por participante.

Além de concorrer a prêmios, os créditos acumulados no programa Nota Legal podem ser usados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) ou do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

O sorteio do Nota Legal será transmitido pelas redes sociais (Twitter, Facebook e Youtube) da Agência Brasília, assim como pelo canal do youtube da Secretaria de Economia. A programação está prevista para começar às 15h.

As notas que foram emitidas entre o período de maio e outubro de 2020 foram transformadas em bilhetes eletrônicos e validados pela Secretaria de Economia. Confira a divisão dos prêmios: