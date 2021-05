PCDF prende homem que esfaqueou mulher enquanto ela amamentava o filho

DD Darcianne Diogo

A 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) prendeu um homem, de 26 anos, por tentativa de feminicídio contra a companheira, de 18 anos. Segundo as investigações, o agressor esfaqueou a mulher pelas costas enquanto ela amamentava o filho, de 1 mês, fruto do relacionamento do casal.

O crime aconteceu em 6 de maio, na casa da mãe do criminoso, na Vila Nossa Senhora de Fátima, em Planaltina. Após tomarem conhecimento dos fatos, os investigadores deram início às diligências e solicitaram à Justiça o pedido de prisão preventiva, que foi deferido. O homem foi detido na própria região nesta sexta-feira (21/5).

No dia do crime, a mulher estava com o bebê no colo o amamentando, quando foi surpreendida pelo agressor com uma facada nas costas. A vítima chegou a ser socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Regional de Planaltina, onde ficou sob cuidados médicos e recebeu alta. Preso, o homem responderá por tentativa de feminicídio, podendo pegar de 12 a 30 anos de prisão.